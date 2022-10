Köln (SID) - Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder plant nach seiner Daumen-OP ein Blitz-Comeback bei den Los Angeles Lakers in der NBA. "Die Ärzte haben mir gesagt, dass ich drei oder vier Wochen fehlen werde", sagte der 29-Jährige der Sport Bild: "Ich habe ihnen geantwortet, dass ich einen Rekord aufstellen und viel früher wieder zurück sein will."

Dafür habe er schon "am fünften Tag nach der OP mit dem Fitnesstraining begonnen". Am 17. Oktober hatte die Franchise den Eingriff bei Schröder bekannt gegeben.

Die Rückkehr nach LA sei für ihn "eine Herzensangelegenheit" gewesen. "Für mich fühlt es sich so an, als müsse ich etwas richtigstellen", sagte Schröder, der bereits in der Saison 2020/21 für den 17-fachen NBA-Champion gespielt hatte: "Ich will die Lakers-Atmosphäre spüren, die Fans erleben, aber auch sehen, was der Verein für mich tun kann."

Trotz des schwachen Starts mit drei Niederlagen aus drei Spielen gehen Schröder und die Lakers mit großen Zielen in die kommenden Monate. "Am Saisonende wollen wir die Play-offs erreichen", sagte der 29-Jährige: "Und auch dort möglichst viele Spiele gewinnen."