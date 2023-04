Basketball-Star Draymond Green von NBA-Meister Golden State Warriors ist nach seinem Tritt gegen Domantas Sabonis gesperrt worden. Wie die Liga am Mittwoch mitteilte, werde der 33-Jährige im dritten Play-off-Achtelfinale gegen die Sacramento Kings in der Nacht zum Samstag (4.00) ohne Bezahlung zuschauen müssen. Laut NBA sei die Entscheidung teils auch wegen Greens "Geschichte in Sachen unsportlichen Verhaltens" getroffen worden.

Green war dem am Boden liegenden Kings-Star Sabonis im zweiten Duell in der Nacht auf Dienstag (106:114) auf die Brust gestiegen, nachdem ihn der Litauer am Bein festgehalten hatte. Green hatte in der Folge ein "Flagrant Foul 2" kassiert und war aus dem Spiel genommen worden. Die Kings führen in der best-of-seven-Serie mit 2:0.