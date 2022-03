Köln (SID) - Nach nur einer gemeinsamen Saison gehen die Indianapolis Colts aus der National Football League (NFL) und Quarterback Carson Wentz offenbar wieder getrennte Wege. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge einigten sich die Colts am Mittwoch auf ein Tauschgeschäft mit den Washington Commanders. Wentz (29) wechselt demnach in die US-Hauptstadt, Indianapolis erhält im Gegenzug mindestens zwei Zweitrunden-Picks.

Damit dreht sich das Quarterback-Roulette in der NFL munter weiter. Nachdem am Dienstag die Vertragsverlängerung des viermaligen MVP Aaron Rodgers (38) bei den Green Bay Packers bekannt geworden war, sicherten sich laut Medienberichten die Denver Broncos wenige Stunden später die Dienste Russel Wilsons (33) von den Seattle Seahawks.

Washington soll auch im Rennen um den Super-Bowl-Sieger von 2013 gewesen sein, ging aber leer aus. Wentz konnte in seiner einzigen Saison in Indianapolis nicht überzeugen, die Franchise verspielte am letzten Spieltag der Saison den sicher geglaubten Play-off-Platz durch eine Niederlage gegen den krassen Außenseiter Jacksonville Jaguars.