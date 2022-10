Dikembe Mutombo, einer der besten Defensivspieler in der Geschichte der NBA, leidet an einem Hirntumor und hat bereits mit der Behandlung begonnen.

Köln (SID) - Der achtmalige Allstar Dikembe Mutombo, einer der besten Defensivspieler in der Geschichte der Basketball-Profiliga NBA, leidet an einem Hirntumor und hat bereits mit der Behandlung begonnen. Das gab die Familie des 56-Jährigen am Samstag bekannt. Mutombo bekomme die bestmögliche Betreuung von einem Spezialistenteam in Atlanta und sei sehr zuversichtlich, heißt es in dem Statement.

Der 2,18 m große Center mit dem Spitznamen "Mount Mutombo" spielte 18 Jahre lang in der NBA, unter anderem für die Denver Nuggets, die New York Knicks und in den letzten fünf Jahren bis zu seinem Karriereende 2009 für die Houston Rockets.