New York (SID) - Die Brooklyn Nets aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA haben sich von ihrem Trainer Steve Nash getrennt. Dies teilte das Team aus New York am Dienstag mit. Der 48-jährige Nash, der als Aktiver lange Zeit an der Seite von Dirk Nowitzki für die Dallas Mavericks gespielt hatte, war seit September 2020 Coach der Nets.

General Manager Sean Marks dankte Nash für "alles, was er uns in dieser Zeit gegeben hat". Der Coach habe einige "beispiellose Herausforderungen" meistern müssen. Der Saisonstart verlief mit nur zwei Siegen in sieben Spielen enttäuschend.

Zuletzt hatte es immer wieder Unruhe in der Franchise gegeben. Superstar Kevin Durant habe den Besitzer des Klubs ein Ultimatum gestellt, berichteten Medien. Entweder er verlasse den Klub oder die sportliche Führung um Coach Nash, soll die Forderung gelautet haben.

Die Nets waren in den vergangenen Play-offs bereits in Runde eins an den Boston Celtics gescheitert. Während der Saison war Superstar James Harden zu den Philadelphia 76ers getraded worden. Zudem herrschte Chaos um Kyrie Irving, der die Corona-Impfung verweigerte und daher nicht eingesetzt werden durfte.