Ohne den am Zeh verletzten Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber haben die Dallas Mavericks das schnelle Wiedersehen mit den New Orleans Pelicans verloren. Zwei Tage nach dem 136:124-Erfolg in Louisiana unterlagen die Texaner in der nordamerikanischen Profiliga NBA an gleicher Stelle mit 110:131.

Die Topstars Kyrie Irving (17 Punkte) und Luka Doncic (16), die zwei Tage zuvor jeweils die 30-Punkte-Marke geknackt hatten, blieben diesmal unter ihren Möglichkeiten. Im elften Saisonspiel war es die dritte Niederlage für die Mavs.

Weltmeister Daniel Theis erhielt beim 132:126 seiner Indiana Pacers gegen die Philadelphia 76ers erneut keine Chance, sich zu beweisen. Der 31-Jährige gehörte nicht zum Kader und muss weiter auf seinen zweiten Einsatz in dieser Saison warten. Auch für die Pacers war es das zweite Duell gegen denselben Gegner in Folge, das erste Treffen hatten sie 126:137 verloren.

Außer Form präsentieren sich derweil weiter die San Antonio Spurs um Jungstar Victor Wembanyama, die beim deutlichen 87:123 ihre sechste Niederlage in Folge kassierten. Der 19 Jahre alte Franzose Wembanyama, der Anfang November mit 38 Punkten gegen die Phoenix Sun für Aufsehen gesorgt hatte, kam nur auf acht Punkte, seine schlechteste Bilanz seit seinem NBA-Debüt am 25. Oktober.