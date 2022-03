Die Siegesserie von Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und seinen Boston Celtics in der nordamerikanischen Profiliga NBA ist gerissen.

Hamburg (SID) - Die Siegesserie von Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und seinen Boston Celtics in der nordamerikanischen Profiliga NBA ist gerissen. Der ersatzgeschwächte Rekordmeister unterlag den Toronto Raptors in der Nacht zu Dienstag mit 112:115 nach Verlängerung und kassierte damit die erste Niederlage nach zuvor sechs Siegen in Folge.

Theis verbuchte in seinen 41 Minuten Einsatzzeit 13 Punkte und schaffte mit 10 Rebounds ein Double-Double. Mann des Abends war Raptors-Center Pascal Siakam mit 40 Zählern und 13 Rebounds.

Eine Niederlage kassierten auch Dennis Schröders Houston Rockets. Das 120:123 gegen die San Antonio Spurs bedeutete für den deutschen Star-Spielmacher, der wegen Schulterproblemen allerdings passen musste, Saisonpleite Nummer 56 (20 Siege). Damit rangieren die Rockets weiterhin auf dem letzten Platz der Western Conference.

Nicht besser lief es für die Wagner-Brüder. Sie verloren mit den Orlando Magic bei den Cleveland Cavaliers mit 101:107 und bleiben nach Niederlage Nummer 56 (bei 20 Siegen) das schlechteste Team im Osten. Rookie Franz Wagner stand 28 Minuten auf dem Feld und erzielte 10 Punkte, Moritz Wagner kam in 21 Minuten auf magere zwei Zähler.