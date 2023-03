Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein ist in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit seinen New York Knicks nicht zu stoppen.

Köln (SID) - Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein ist in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit seinen New York Knicks nicht zu stoppen. Der Center feierte mit dem 122:120 bei den Miami Heat bereits den siebten Sieg nacheinander. Der 24-Jährige steuerte jeweils vier Punkte und Rebounds bei. Die Knicks liegen als Fünfter der Eastern Conference damit weiter auf Play-off-Kurs. Mann des Abends in Florida war New Yorks Julius Randle, der mit 43 Punkten seinen Karrierebestwert nur um drei Zähler verpasste.

Eine schwache Wurfausbeute hatte Dennis Schröder. Der Nationalmannschafts-Kapitän kam bei der 102:110-Heimniederlage seiner Los Angeles Lakers gegen die Minnesota Timberwolves in 34 Minuten Spielzeit nur auf sechs Punkte. Hinzu kamen zwölf Assists. Besser machte es in Abwesenheit des verletzten Superstars LeBron James Teamkollege Anthony Davis mit 38 Punkten.

Als Gewinner gingen die Nationalspieler Franz und Moritz Wagner vom Parkett. Mit den Orlando Magic feierten die Brüder einen 117:106-Auswärtserfolg bei den Charlotte Hornets. Franz Wagner erzielte neun Punkte, Moritz kam auf 13 Punkte und sechs Rebounds.

Kevin Durant feierte in Spiel zwei bei seinem Comeback einen Sieg mit den Phoenix Suns. Bei den Chicago Bulls erzielte der Superstar beim 125:104-Erfolg 20 Punkte. Durant war vor drei Wochen von den Brooklyn Nets gekommen, musste aber zunächst aufgrund einer Bänderzerrung im Knie pausieren.