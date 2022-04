Isaiah Hartenstein und die Los Angeles Clippers zeigen sich kurz vor Beginn der NBA-Play-offs NBA weiter in bestechender Form.

Köln (SID) - Isaiah Hartenstein und die Los Angeles Clippers zeigen sich kurz vor Beginn der Play-offs in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA weiter in bestechender Form. Im abschließenden Spiel der regulären Saison gewann das Team mit dem deutschen Nationalspieler gegen Oklahoma City Thunder deutlich mit 138:88 und feierte den fünften Sieg in Folge.

Hartenstein zeigte dabei eine solide Leistung, er steuerte in 25 Minuten zwölf Punkte, sechs Rebounds und sechs Assists bei. Bester Werfer bei den Clippers war Amir Coffey, der auf 35 Punkte kam.

Um die Play-offs zu erreichen, muss Los Angeles als Achter der Western Conference den Weg über das Play-in-Turnier gehen. Dort treffen die Clippers in der Nacht auf Mittwoch auf die Minnesota Timberwolves. Bei einer möglichen Niederlage bliebe den Clippers noch die Chance, durch einen Erfolg über den Sieger des Duells zwischen den San Antonio Spurs und den New Orleans Pelicans die Play-offs zu erreichen.

Direkt dafür qualifiziert sind Daniel Theis und die Boston Celtics. Sie gewannen mit 139:110 gegen die Memphis Grizzlies und sicherten sich somit Rang zwei im Osten. Damit treffen die Celtics auf den Gewinner der Play-in-Partie zwischen den Brooklyn Nets und den Cleveland Cavaliers.

Auch Maximilian Kleber steht mit seinen Dallas Mavericks in den Play-offs der Western Conference. In der ersten Runde trifft das viertplatzierte Team um Superstar Luka Doncic auf die Utah Jazz.