Die New York Knicks mit Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein sind in den NBA-Play-offs gegen Miami Heat erneut in Rückstand geraten. Die Franchise aus dem Big Apple unterlag in Miami 86:105 (44:58) und liegt in der Best-of-seven-Serie nun mit 1:2 zurück. Matchwinner in Südflorida war Heat-Guard Jimmy Butler, der bei seiner Rückkehr nach Sprunggelenkverletzung 28 Punkte auflegte.

Die Knicks schafften es zu keinem Zeitpunkt, dem Spiel einen Stempel aufzudrücken. Lediglich Jalen Brunson erreichte annähernd Normalform und war mit 20 Zählern Topscorer für den zweimaligen Champion. Center Hartenstein blieb in knapp 26 Spielminuten ohne Punkte, verbuchte aber immerhin drei Rebounds und zwei Blocks. Spiel vier steigt ebenfalls in Miami in der Nacht zu Dienstag.