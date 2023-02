Frankfurt am Main (SID) - Die Los Angeles Lakers haben mit dem wiedergenesenen Rekordmann LeBron James einen Sieg in der nordamerikanischen Profiliga NBA eingefahren. Die Lakers setzten sich gegen die New Orleans Pelicans mit 120:102 durch und holten den zweiten Sieg aus den letzten drei Spielen.

James gelangen 21 Punkte, sechs Rebounds und sechs Assists. Für den 38-Jährigen war es der erste Einsatz nach überstandener Verletzung und der erste Auftritt, nachdem er vergangene Woche Kareem Abdul-Jabbar als besten Scorer der NBA-Geschichte abgelöst hatte. Dennis Schröder steuerte beim Sieg der Kalifornier zehn Punkte und zwei Assists bei. Die Lakers liegen nach dem 27. Saisonsieg weiter auf dem 13. Platz der Western Conference und sind ein gutes Stück von den Play-off-Plätzen entfernt.

Isaiah Hartenstein feierte mit den New York Knicks indes den dritten Sieg in Folge. Das Team des 24-Jährigen gewann bei den Atlanta Hawks mit 122:101 und schob sich in der Eastern Conference auf den sechsten Platz. Hartenstein gelangen in rund 26 Minuten Spielzeit sechs Punkte und elf Rebounds.

Die Indiana Pacers beendeten auch ohne Daniel Theis ihre Negativserie. Nach zuvor fünf Niederlagen in Folge bezwangen die Pacers die Chicago Bulls mit 117:113.