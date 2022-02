Köln (SID) - Basketballstar Dennis Schröder hat bei seinem Debüt für die Houston Rockets ein Debakel erlebt. Die Texaner gingen in der NBA mit 101:135 bei Utah Jazz unter und kassierten die neunte Niederlage in den letzten zehn Spielen. Schröder, der vor vier Tagen von Rekordmeister Boston Celtics nach Houston getradet worden war, kam in 18 Minuten Spielzeit nur auf vier Punkte.

Houston, das Schröders Nationalmannschaftskollegen Daniel Theis im Tausch an Boston abgegeben hatte, ist Tabellenletzter in der Western Conference der nordamerikanischen Profiliga.

Auch die Orlando Magic um Jungstar Franz Wagner stecken tief im Keller der NBA fest. Das Team aus Florida kassierte mit dem 111:121 bei den Denver Nuggets die dritte Pleite in Serie. Wagner überzeugte aber mit starken 26 Punkten und acht Rebounds. Sein älterer Bruder Moritz fehlte erneut verletzt.

Isaiah Hartenstein siegte mit den Los Angeles Clippers gegen die Golden State Warriors 119:104. Der 23-Jährige verbuchte neun Zähler.