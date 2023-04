Memphis (SID) - Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers sind mit einem Sieg in die Play-offs der NBA gestartet. Das Team um Punktekönig LeBron James gewann Spiel eins der ersten Runde bei den Memphis Grizzlies 128:112 (59:65) und stahl sich durch den Auswärtserfolg am Sonntagabend in der best-of-seven-Serie den Heimvorteil von den Zweitplatzierten nach der regulären Saison.

Matchwinner beim Schaulaufen der Allstars um Anthony Davis, James und Co. waren vor 18487 Zuschauenden in Memphis zwei Rollenspieler: Forward Rui Hachimura (29 Punkte) und Guard Austin Reaves (23) bekamen die Grizzlies zu keinem Zeitpunkt in den Griff. Vor allem in der Crunchtime saß bei dem unwahrscheinlichen Helden-Duo jeder Wurf. Schröder steuerte sieben Punkte und vier Assists bei.

"Das ist Play-off-Basketball, es gibt nichts Vergleichbares. Jeder spielt, als ob der nächste Ballbesitz der letzte wäre", sagte Reaves, der nicht einmal 200 Kilometer von Memphis entfernt aufwuchs, nach der Partie: "Am Ende ging es darum, das Spiel zuzumachen."

Die Kalifornier, die sich erst über das Play-in-Tunier für die Endrunde qualifiziert hatten, profitierten auch von einer Handverletzung von Grizzlies-Superstar Ja Morant, die den Point Guard sichtlich einschränkte. Ob der 23-Jährige rechtzeitig zu Spiel zwei in der Nacht zu Donnerstag (1.30 Uhr MESZ) fit wird, bleibt abzuwarten.