Die San Antonio Spurs haben beim kommenden NBA-Draft das Erstzugriffsrecht erhalten und können mit dem ersten Pick das französische Supertalent Victor Wembanyama wählen. Das ergab die sogenannte "Draft Lottery". Die jährliche Auswahl der Talente findet am 22. Juni in New York statt. Wembanyama gilt als der begehrteste erste Pick seit LeBron James im Jahr 2003.

Das 19 Jahre alte Ausnahmetalent Wembanyama würde auf den Spuren der französischen Basketball-Legende Tony Parker wandeln, der zwischen 2003 und 2014 vier Meisterschaften mit San Antonio gewann. Die vergangene Hauptrunde beendeten die Texaner als Schlusslicht der Western Conference.

Den zweiten Pick bekamen die Charlotte Hornets, die Portland Trail Blazers folgen an dritter Stelle.