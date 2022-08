Köln (SID) - Der abwanderungswillige Basketballstar Kevin Durant hat dem Besitzer der Brooklyn Nets ein Ultimatum gestellt. Im Gespräch mit Joe Tsai machte der 33-Jährige seinen Unmut gegenüber der sportlichen Führung deutlich und soll laut dem Sportportal The Athletic gefordert haben, Trainer Steve Nash und General Manager Sean Marks zu entlassen. Ansonsten ginge er.

Durant ist unzufrieden mit der sportlichen Ausrichtung der Franchise. Die Nets waren in den vergangenen Play-offs bereits in Runde eins an den Boston Celtics gescheitert. Während der Saison war Superstar James Harden zu den Philadelphia 76ers getraded worden, ein sportlicher Nackenschlag.

Durant war 2019 nach New York gekommen. Im Juni 2021 hatte er sich für weitere vier Jahre an die Nets gebunden. Die Unterschrift sollte dem zweimaligen NBA-Champion (mit den Golden State Warriors) 198 Millionen Dollar einbringen. Mehrere Klubs haben bereits ihr Interesse an Durant bekundet, darunter Boston, die Miami Heat und die Toronto Raptors.