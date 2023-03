Köln (SID) - Nach seinem Fehltritt in einem Nachtclub ist NBA-Basketballstar Ja Morant für acht Spiele gesperrt worden. In dieser Zeit wird der 23-Jährige auch keine Gehaltszahlungen erhalten. Das entschied die nordamerikanische Profiliga am Mittwoch. Der Point Guard der Memphis Grizzlies hatte in einem Live-Video auf Instagram mit einer Waffe herumgefuchtelt.

Morant hat bereits fünf Spiele verpasst und könnte am Montag gegen die Dallas Mavericks wieder zum Einsatz kommen. Nach Angaben des TV-Senders ESPN hat er in Florida eine Therapie begonnen.

Zuletzt hatte die Polizei aus Glendale im US-Bundesstaat Colorado mitgeteilt, dass es nach Ermittlungen wegen der Angelegenheit keine Anklage geben werde.

Der Profi hat sich für sein Verhalten entschuldigt. "Ich werde mir eine Auszeit nehmen und versuchen, Methoden zu lernen, wie ich mit Stress besser umgehen kann", so Morant.