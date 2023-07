Top-Talent Victor Wembanyama hat sich in seiner zweiten Partie der NBA Summer League stark gesteigert.

Top-Talent Victor Wembanyama hat sich in seiner zweiten Partie der NBA Summer League stark gesteigert. Bei der 80:85-Niederlage seiner San Antonio Spurs gegen die Portland Trail Blazers kam der Franzose in knapp 27 Minuten Spielzeit auf 27 Punkte, zwölf Rebounds und drei Blocks. Dabei traf er neun seiner 14 Würfe aus dem Feld.

"Es geht nur darum, dass ich mich mit mir und meinem Körper wohlfühle", sagte Wembanyama: "Es ist normal, von Spiel zu Spiel besser zu werden. Ich hatte viel um die Ohren mit dem Draft und dem Spiel, das war zu erwarten."

In seinem Debüt am Freitag gegen die Charlotte Hornets (76:68) hatte der 19-Jährige gerade offensiv Probleme gehabt und nur zwei von 13 Würfen getroffen. Letztlich standen neun Punkte, acht Rebounds und starke fünf Blocks zu buche.

Dass der Trubel um den Youngster langsam abnimmt und es nun mehr um Basketball geht, freut ihn gewaltig. "Im vergangenen Monat war Basketball nicht einmal 50 Prozent meines Terminplans. Ich kann das nicht ertragen. Ich weiß, dass es ein besonderer Moment in meiner Karriere ist, aber ich bin froh, dass es vorbei ist", sagte er: "Ich will nur spielen, trainieren, Gewichte stemmen, denn das ist mein Leben."

Die NBA-Saison beginnt am 24. Oktober. In der Summer League sammeln Rookies und Jungprofis Erfahrung, anschließend geht es für die 30 Teams ins Trainingslager, ehe sie mit ihrem gesamten Kader in Vorbereitungsspielen antreten.