Kevin Durant wird den Phoenix Suns in der nordamerikanischen Profiliga NBA mindestens drei Wochen fehlen.

Los Angeles (SID) - Kevin Durant wird den Phoenix Suns in der nordamerikanischen Profiliga NBA mindestens drei Wochen fehlen. Der kürzlich aus Brooklyn geholte Superstar stürzte während des Aufwärmens für sein Heimdebüt gegen Oklahoma City Thunder und musste mit Schmerzen am linken Sprunggelenk für die Partie passen. Durant, dies teilten die Suns nun mit, verstauchte sich den Knöchel.

"Er wird in drei Wochen neu bewertet", heißt es in der Klubmitteilung. Durant hat in den drei Auswärtsspielen, die er bisher für Phoenix bestritten hat, durchschnittlich 26,7 Punkten erzielt und kommt auf 7,3 Rebounds pro Partie. Seine Saison war jedoch bereits zuvor von Verletzungen geprägt, Durant konnte nach einer Knieverletzung von Anfang Januar rund acht Wochen nicht für Brooklyn auflaufen.