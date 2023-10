Rund einen Monat nach dem WM-Triumph sind Franz und Moritz Wagner auch in der Vorbereitung auf die neue NBA-Saison schon wieder in starker Form.

Rund einen Monat nach dem WM-Triumph sind die Basketball-Nationalspieler Franz und Moritz Wagner auch in der Vorbereitung auf die neue NBA-Saison schon wieder in starker Form. Mit Orlando Magic feierten die Brüder beim 108:105 gegen die Cleveland Cavaliers den zweiten Sieg im zweiten Testspiel und führten ihr Team als Topscorer an. Franz Wagner glänzte in 18:33 Minuten auf dem Parkett mit 18 Punkten und vier Assists, Moritz legte 14 Zähler auf.

"Ich denke, es ist ein guter Einstieg für mich nach der WM", sagte der 22 Jahre alte Franz Wagner: "Ich fühle mich wirklich gut. Es macht viel Spaß, wieder mit den Jungs da draußen zu sein. Gleichzeitig ist es ein ganz anderes Spiel als das, das ich im Sommer gespielt habe. Ich bin auch gerade dabei, mich wieder einzugewöhnen."

Mit der deutschen Nationalmannschaft hatten die Wagners am 10. September in Manila sensationell den WM-Titel gewonnen. In die neue NBA-Saison startet Orlando in der Nacht zum 26. Oktober mit dem Heimspiel gegen die Houston Rockets.