Nächste Niederlage für die Wagner-Brüder, weitere Pleite für Dennis Schröder: Die deutschen Basketball-Weltmeister haben in der NBA eine Nacht zum Vergessen erlebt. DBB-Kapitän Schröder verlor mit seinen Toronto Raptors gegen die Miami Heat 103:112, Franz und Moritz Wagner kassierten mit ihren Orlando Magic ein 111:121 bei den Cleveland Cavaliers.

Bei der zweiten Magic-Niederlage hintereinander kam Franz Wagner auf 14 Punkte, Bruder Moritz erzielte 11. Auch die 42 Zähler von Paolo Banchero konnte nicht verhindern, dass Orlando zum siebten Mal in dieser Saison als Verlierer vom Feld ging. Vor den beiden jüngsten Niederlagen hatten Wagner und Co. mit neun Siegen in Serie den Franchise-Rekord eingestellt.

Auch Schröder blieb bei der zwölften Saison-Niederlage (neun Siege) seiner Raptors hinter seinen Möglichkeiten und kam auf neun Punkte, fünf Assists und fünf Rebounds. Nach einer starken ersten Hälfte (66:64) verloren die Raptors im zweiten Durchgang vor allem offensiv den Faden.

Besser lief es für Daniel Theis und seine Los Angeles Clippers. Beim 111:102 gegen die Denver Nuggets gelangen dem deutschen Center acht Punkte und zehn Rebounds. Der Erfolg gegen den amtierenden NBA-Champion um Nikola Jokic (22 Punkte) war für die Clippers der zehnte Saisonsieg bei zehn Niederlagen.

Schlagzeilen lieferte einmal mehr Joel Embiid. Der amtierende MVP kam beim 131:126 seiner Philadelphia 76ers gegen die Washington Wizards auf furiose 50 (!) Punkte - und das, obwohl er zuletzt zwei Spiele krankheitsbedingt gefehlt hatte.

"Ich habe mich nicht gut gefühlt. Meine Brust hat mich umgebracht", sagte Embiid, dem zudem 13 Rebounds und sieben Assist gelangen, hinterher: "In der zweiten Halbzeit ging es mir besser, aber ich hatte Probleme." Für Embiid war es ein neuer Saisonbestwert, nachdem er gegen die Wizards vor exakt einem Monat bereits 48 Punkte aufgelegt hatte.

Die Dallas Mavericks landeten nach zuletzt zwei Niederlagen wieder einen Sieg. Und was für einen. Das Team um Superstar Luka Doncic zerlegte die Utah Jazz, beim 147:97-Erfolg der Texaner kam Doncic auf 40 Punkte. Der am Zeh verletzte Nationalspieler Maximilian Kleber kam nicht zum Einsatz.

Die San Antonio Spurs mit Toptalent Victor Wembanyama nähern sich derweil immer mehr ihrem Franchise-Negativrekord (16) aus der vergangenen Saison. Das 94:102 war für die Spurs die 15. Niederlage in Folge, Wembanyama erzielte zwölf Punkte und holte zehn Rebounds.