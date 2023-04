Für Franz Wagner und seinen Klub Orlando Magic ist die Saison in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit einer weiteren Niederlage zu Ende gegangen.

Köln (SID) - Für Basketball-Nationalspieler Franz Wagner und seinen Klub Orlando Magic ist die Saison in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit einer weiteren Niederlage zu Ende gegangen. Beim Nachbarn Miami Heat unterlag das Team aus Florida zum Abschluss der Hauptrunde mit 110:123. Wagner erzielte in gut 15 Minuten Einsatzzeit zehn Punkte, Orlando hatte schon frühzeitig keine Chance mehr auf die Qualifikation für die Play-offs.

In diesen steht Isaiah Hartenstein mit den New York Knicks. Im bedeutungslosen 82. Spiel der regulären Saison unterlag das Team aus dem Big Apple in einer wilden Partie den Indiana Pacers mit 136:141. Hartenstein kam auf acht Punkte.

In der Eastern Conference waren die wesentlichen Entscheidungen im Kampf um die Endrundenplätze zuvor schon gefallen. Die Knicks bekommen es als fünftbestes Team im Osten in der ersten Play-off-Runde (ab 15. April) mit der Nummer vier, den Cleveland Cavaliers, zu tun.

Ab 21.30 Uhr (MESZ) stehen die letzten Hauptrundenspiele in der Western Conference auf dem Programm.