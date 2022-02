Dennis Allen ist in der National Football League (NFL) neuer Headcoach der New Orleans Saints.

Köln (SID) - Dennis Allen ist in der National Football League (NFL) neuer Headcoach der New Orleans Saints. Der bisherige Defense Coordinator rückt nach der Trennung von Sean Payton ins Amt seines langjährigen Chefs auf, wie die Franchise am Dienstag mitteilte.

Damit ist auch die letzte offene Trainer-Stelle der Liga besetzt. Allen (49) war von 2021 bis 2014 mit mäßiger Bilanz bereits Cheftrainer der Oakland Raiders (heute Las Vegas Raiders).

Payton war nach 15 Jahren zurückgetreten. Er hatte den Klub zum bislang einzigen Super-Bowl-Triumph geführt (2010), war aber auch eine Saison lang wegen seiner Beteiligung an einem Skandal gesperrt. Ob der 58-Jährige noch einmal auf die NFL-Bühne zurückkehren wird, ist offen.

Die Saints hatten mit neun Siegen und acht Niederlagen erstmals seit 2016/17 die Play-offs verpasst.