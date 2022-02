München (SID) - Das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden wird in München stattfinden. Dies teilte die Football-Liga am Mittwoch mit. Gespielt wird in der kommenden Saison in der Allianz Arena, einen exakten Termin nannte die NFL noch nicht. Neben München erhielt Frankfurt den Zuschlag, insgesamt finden in den kommenden vier Spielzeiten insgesamt vier Partien in Deutschland statt. Beide Städte werden je zwei Spiele austragen.

"Wir sind glücklich, München und Frankfurt in der NFL-Familie willkommen zu heißen, und freuen uns darauf, die deutschen Fans mit NFL-Spektakel belohnen zu dürfen", sagte NFL-Boss Roger Goodell.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München arbeite "seit der Eröffnung unseres US-Büros 2014 mit der NFL zusammen", sagte Vorstandschef Oliver Kahn: "Wir freuen uns, diesen nächsten Schritt in unserer langfristigen Partnerschaft zu machen, indem wir ein reguläres NFL-Saisonspiel in unserem Heimstadion ausrichten."

In der nächsten Saison finden insgesamt fünf Spiele außerhalb der USA statt. Neben München steigen drei Partien in London und eine in Mexiko.

München und Frankfurt setzten sich unter insgesamt neun deutschen Bewerberstädten durch. Zuletzt war der Bewerberkreis bereits auf drei Standorte reduziert worden, Düsseldorf aber ging nun leer aus.