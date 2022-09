Football-Superstar Tom Brady hat sich im Duell der Ikonen in der US-Profiliga NFL Aaron Rodgers geschlagen geben müssen.

Tampa (SID) - Football-Superstar Tom Brady hat sich im Duell der Ikonen in der US-Profiliga NFL Aaron Rodgers geschlagen geben müssen. Mit den Tampa Bay Buccaneers verlor der 45 Jahre alte Quarterback gegen die von Vorjahres-MVP Rodgers angeführten Green Bay Packers am Sonntag in Florida mit 12:14.

"Es hat über die Jahre hinweg viel Spaß gemacht, gegen Tom anzutreten, und es macht immer Spaß, als Sieger hervorzugehen, denn das ist nicht oft passiert", sagte Rodgers nach dem Spiel. Im insgesamt fünften Aufeinandertreffen der beiden Altmeister war es für den 38-Jährigen der zweite Sieg. Rodgers warf für insgesamt 255 Yards und zwei Touchdowns, sein Gegenüber Brady kam auf 271 Yards und einen Touchdown.

Bereits zuvor war der deutsche Profi Amon-Ra St. Brown beim Griff nach einem Uralt-Rekord der Detroit Lions gescheitert. Nach sechs aufeinanderfolgenden Spielen mit mindestens einem Touchdown ging der Wide Receiver beim 24:28 bei den Minnesota Vikings leer aus und teilt sich damit die Bestmarke weiter mit Leon Hart (1951) und Herman Moore (1994).

Amon-Ras älterer Bruder Equanimeous holte dagegen mit den Chicago Bears durch ein 23:20 gegen die Houston Texans am dritten Spieltag den zweiten Sieg. Der Stuttgarter Jakob Johnson wartet derweil nach dem 22:24 bei den Tennessee Titans weiter auf den ersten Erfolg seit seinem Wechsel zu den Las Vegas Raiders.