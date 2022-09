Quarterback Jacoby Brissett hat die Cleveland Browns in der US-Football-Liga zum zweiten Saisonerfolg geführt.

Hamburg (SID) - Quarterback Jacoby Brissett hat die Cleveland Browns in der US-Football-Liga zum zweiten Saisonerfolg geführt. Die Browns besiegten die Pittsburgh Steelers am Donnerstagabend mit 29:17 (7:0, 6:14, 3:0, 13:3) und fügten dem Kontrahenten im dritten Saisonspiel die zweite Niederlage zu. Ersatz-Quarterback Brissett warf in Abwesenheit des wegen sexueller Belästigung für elf Spiele gesperrten Deshaun Watson zwei Touchdown-Pässe und blieb ohne Interception.

Für die Aktion des Spiels sorgte aber George Pickens. Der Rookie von den Steelers fing einen eigentlich zu lang geratenen Pass spektakulär mit weit ausgestrecktem rechten Arm und zog ihn noch an sich. Damit erinnerte Pickens an einen legendären Catch von Odell Beckham junior aus dem Jahr 2014, die Szene lief im Internet rauf und runter.