Amon-Ra St. Brown hat in der National Football League (NFL) erneut das Duell gegen seinen älteren Bruder Equanimeous gewonnen.

Amon-Ra St. Brown hat in der National Football League ( NFL) erneut das Duell gegen seinen älteren Bruder Equanimeous gewonnen. Mit seinen favorisierten Detroit Lions feierte der 24-Jährige nach einer Aufholjagd ein 31:26 über die Chicago Bears, im fünften Kräftemessen der beiden Deutsch-Amerikaner hatte Amon-Ra zum vierten Mal das bessere Ende für sich.

Vor den Augen der Eltern, Mutter Miriam und Vater John saßen im Ford Field auf der Tribüne, gelang Amon-Ra St. Brown sein fünfter Touchdown der Saison. Er fing acht Pässe für 77 Yards Raumgewinn. "EQ" (27), wie sein Bruder Wide Receiver, kam auf zwei Catches und 19 Yards.

Lions-Quarterback Jared Goff zeigte ungewohnte Schwächen und leistete sich gleich drei Interceptions. Zuvor waren es in dieser Saison insgesamt nur fünf gewesen. Ende der ersten Hälfte fand der 29-Jährige seinen Passempfänger St. Brown mit einem Wurf in der Endzone, Detroit ging 13:7 in Führung.

Chicago nutzte die Fehler der enttäuschenden Lions und drehte das Spiel. Doch zwei Touchdowns für Detroit in der Schlussphase gaben den Spiel die nächste Wendung. Die Lions festigten ihre Spitzenposition in der NFC North mit dem achten Sieg im zehnten Spiel. Chicago (3:8) ist in dieser Division weiter Letzter.