Quarterback Bryce Young ist in der US-Footballliga NFL erwartungsgemäß als Nummer eins gedraftet worden. Die Carolina Panthers entschieden sich bei der Talenteauswahl in Kansas City an erster Stelle für den 21-Jährigen von der University of Alabama. Young hatte 2021 die Heisman Trophy für den besten College-Spieler gewonnen, die Panthers tauschten für seine Verpflichtung das erste Zugriffsrecht mit den Chicago Bears.

"So unglaublich dieser Moment auch ist, ich werde versuchen, ihn zu leben. Ich kann es kaum erwarten, morgen an die Arbeit zu gehen und darauf aufzubauen", sagte Young dem NFL Network: "Ich werde der Franchise, der Organisation und den Coaches, die an mich geglaubt und mich gedraftet haben, alles geben. Ich stehe für immer in ihrer Schuld."

Unter den ersten vier ausgewählten Spielern waren gleich drei Quarterbacks. Die Houston Texans entschieden sich an zweiter Stelle für C.J. Stroud von der Ohio State University, die Indianapolis Colts wählten als Nummer vier Anthony Richardson von der University of Florida. Als Dritter mischte sich mit Linebacker Will Anderson aus Alabama ein Defense-Spieler unter die Top-Picks, er spielt künftig ebenfalls für Houston.

Beim NFL-Draft dürfen die 32 Teams Nachwuchs-Spieler auswählen, die schlechtesten Mannschaften der Vorsaison sind zuerst an der Reihe. Positionen dürfen allerdings getauscht werden. Die angemeldeten deutschen Talente Kilian Zierer und Lorenz Metz wurden erwartungsgemäß nicht in der ersten Runde ausgewählt. Sie müssen auf die für das Wochenende angesetzten Draft-Runden zwei bis sieben hoffen.