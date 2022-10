Erste Trainerentlassung der jungen Saison in der NFL: Die Carolina Panthers haben sich nach Saisonstart von Headcoach Matt Rhule (47) getrennt.

Köln (SID) - Erste Trainerentlassung der jungen Saison in der National Football League (NFL): Die Carolina Panthers haben sich nach einem schwachen Saisonstart von Headcoach Matt Rhule (47) getrennt. Das Team um Star-Runningback Christian McCaffrey kassierte in den ersten fünf Saisonspielen vier Niederlagen, am Sonntag setzte es ein deutliches 15:37 gegen die San Francisco 49ers.

Rhule hatte 2020 bei der Franchise aus Charlotte übernommen, konnte in 38 Spielen aber nur elf Siege einfahren. Steve Wilks, der sich zuvor um Teile der Defense bei den Panthers gekümmert hatte, übernimmt interimsweise.