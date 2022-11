Los Angeles (SID) - Die Philadelphia Eagles bleiben in der US-Profiliga NFL weiter unbezwingbar. Der Super-Bowl-Champion von 2018 gewann das Thursday Night Game bei den Houston Texans dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 29:17 und feierte erstmals in der Historie der Franchise zum Saisonstart acht Siege in Serie. Die Eagles haben als einziges Team der Football-Liga noch eine makellose Bilanz.

Quarterback Jalen Hurts zeigte beim ersten Gastspiel in seiner Heimatstadt anfangs etwas Nervosität, unter anderem unterlief ihm sein erstes Fumble der Saison. Doch nach einem Remis zur Pause stellte er mit zwei Touchdown-Pässen in der zweiten Halbzeit doch die Weichen für den Sieg.