Die Serie der Philadelphia Eagles in der US-Football-Profiliga NFL ist im neuten Spiel gerissen.

Köln (SID) - Die Serie der Philadelphia Eagles in der US-Football-Profiliga NFL ist im neuten Spiel gerissen. Das bis dato letzte ungeschlagene Team der Liga unterlag den Washington Commanders 21:32. Vier Turnovers, einer mehr als in der gesamten bisherigen Saison, leisteten sich die Eagles, die nie zuvor in ihrer 90-jährigen Geschichte besser gestartet waren.

Quarterback Taylor Heinicke führte die Commanders dagegen zum fünften Sieg. Der 29-Jährige ersetzt seit vier Spielen den verletzten Stammspieler Carson Wentz, drei davon gewann Washington. Heinicke dürfte auch nach Wentz' Rückkehr im Team bleiben. "Das liegt nicht in meiner Hand. Wenn meine Nummer aufgerufen wird, bin ich bereit", sagte er.

Die Eagles hatten im Schlussviertel Chancen, das Spiel zu drehen, zwei leichtfertige Ballverluste warfen sie jedoch wieder zurück. Mit 8:1-Siegen bleiben sie an der Spitze der NFC East, allerdings nur noch knapp vor den New York Giants (7:2).