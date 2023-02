Gut zweieinhalb Monate nach seiner Entlassung bei den Indianapolis Colts hat Frank Reich einen neuen Job in der Football-Profiliga NFL.

Köln (SID) - Gut zweieinhalb Monate nach seiner Entlassung bei den Indianapolis Colts hat Frank Reich einen neuen Job in der Football-Profiliga NFL. Der 61-Jährige übernimmt den Cheftrainerposten bei den Carolina Panthers, das gab die Franchise am Donnerstag bekannt.

Reich kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück, er war als Profi beim NFL-Einstieg der Panthers 1995 erster Starting-Quarterback in der Geschichte des Klubs. 2018 bekam Reich bei den Colts seinen ersten Vertrag als Headcoach, in der Funktion des Offensive Coordinators hatte er kurz zuvor den Super Bowl mit den Philadelphia Eagles gewonnen.

Bei den Panthers beerbt Reich Interimstrainer Steve Wilks, der nach der Trennung von Matt Rhule übernommen hatte.