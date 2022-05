München (SID) - Die Football-Fans in München können sich auf ein echtes Schmankerl freuen. Superstar Tom Brady fordert in der bayerischen Landeshauptstadt am 13. November (15.30 Uhr) mit seinen Tampa Bay Buccaneers die Seattle Seahawks. Den Gegner und den genauen Termin für das Spiel in der Allianz Arena gab die National Football League (NFL) am Mittwoch bekannt.

Dass der siebenmalige Super-Bowl-Sieger Brady (44) den deutschen Fans seine Aufwartung machen würde, hatte bereits festgestanden. Es ist das erste von vier NFL-Spielen in den kommenden vier Saisons in Deutschland - München und Frankfurt wechseln sich dabei ab. Bis 2025 sollen auch die Kansas City Chiefs, die Carolina Panthers und die New England Patriots hierzulande spielen.