Die Buffalo Bills haben ihren starken Saisonstart in der NFL bestätigt und im zweiten Spiel den zweiten eindrucksvollen Sieg gefeiert.

Köln (SID) - Die Buffalo Bills haben ihren starken Saisonstart in der NFL bestätigt und im zweiten Spiel den zweiten eindrucksvollen Sieg gefeiert. Der Mitfavorit auf den Titel in der US-Football-Liga gewann am Montagabend auch gegen die Tennessee Titans mit 41:7, zum Auftakt hatten die Bills den Super-Bowl-Gewinner Los Angeles Rams mit 31:10 besiegt.

Buffalos Quarterback Josh Allen spielte erneut stark auf, warf für vier Touchdowns und 317 Yards, dreimal fand er dabei Stefon Diggs. "Wir wissen, dass er im Moment einer der stärksten Receiver in diesem Sport ist, wenn nicht sogar der stärkste", sagte Allen später über Diggs.

Überschattet wurde das Spiel allerdings von Sorgen um Bills-Cornerback Dane Jackson. Der 25-Jährige prallte mit Teamkollege Tremaine Edmunds zusammen, sein Kopf wurde dabei weit in den Nacken gedrückt. Jackson wurde vom Feld getragen und anschließend im Krankenhaus untersucht. "Er kann seine Arme und Beine komplett bewegen, das ist gut, aber wir warten noch auf weitere Updates", sagte Coach Sean McDermott.

Im zweiten Spiel am Montagabend setzten sich die Philadelphia Eagles gegen die Minnesota Vikings mit 24:7 durch, auch die Eagles sind damit noch ungeschlagen.