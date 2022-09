Frankfurt am Main (SID) - Das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden wird per Live-Übertragung auch im Frankfurter Stadion zu sehen sein. Wie die Organisatoren bekannt gaben, sollen American-Football-Fans die Chance erhalten, das Spiel gemeinsam bei einer "Watch Party" zu verfolgen. Am 13. November treffen in der Münchner Allianz Arena die Seattle Seahawks auf die Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady.

Die Tickets für das Premieren-Spiel der nordamerikanischen Profiliga in Deutschland waren innerhalb von Minuten ausverkauft gewesen. Anfang des Jahres hatte die NFL bekannt gegeben, dass bis 2025 jeweils ein Spiel der Regular Season in Deutschland stattfinden wird - dabei sollen sich München und Frankfurt abwechseln.