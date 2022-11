Die Sportstreaming-Plattform DAZN wird das erste reguläre Saisonspiel der NFL in Deutschland zwischen den Tampa Bay und den Seattle live übertragen.

Köln (SID) - Neben dem Free-TV-Sender ProSieben wird auch die Sportstreaming-Plattform DAZN das erste reguläre Saisonspiel der Football-Profiliga NFL in Deutschland zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks live übertragen. DAZN geht am Sonntag um 14.30 Uhr auf Sendung, das Duell in der Allianz Arena beginnt um 15.30 Uhr.

Martin Pfanner kommentiert das Spiel, als Experte kommt Dominik Eberle zum Einsatz. Der Kicker aus Nürnberg stand bis Anfang Oktober bei den Detroit Lions unter Vertrag. Die ProSieben-Vorberichterstattung beginnt bereits um 14.00 Uhr.

Das NFL-Engagement in Deutschland läuft über vier Jahre. Austragungsorte sind im Wechsel München und Frankfurt. Das Stadion war für die Premiere schnell ausverkauft.