Köln (SID) - Football-Profi Brian Robinson von den Washington Commanders ist bei einem Raubüberfall mehrfach angeschossen worden. Laut Polizeiangaben wurde der Running Back im ersten NFL-Jahr am Sonntagabend von mehreren Kugeln in die Beine getroffen, unweit des Tatortes wurde eine Schusswaffe gefunden.

Das Team sprach von "nicht lebensbedrohlichen Verletzungen", der 23-Jährige liegt im Krankenhaus. Commanders-Headcoach Ron Rivera schrieb bei Twitter: "Ich habe ihn besucht. Er ist guten Mutes, und er hat mich gebeten, allen für die aufmunternden Worte, die Gebete und die Unterstützung zu danken."

Robinson, so Rivera, versichere, er werde "bald zurück sein und wieder das tun, was er am besten kann". Der Ballträger aus Alabama war in der dritten Runde gedraftet worden.