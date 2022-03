New York (SID) - Quarterback Matt Ryan ist in der US-Footballliga NFL von den Atlanta Falcons zu den Indianapolis Colts transferiert worden. Der 36-Jährige, der in 14 Spielzeiten die Falcons sechsmal in die Play-offs führte und 2016 zum MVP gewählt wurde, ersetzt bei den Colts Carson Wentz. Als Ersatz verpflichtete Atlanta Marcus Mariota, der einen Zweijahresvertrag erhielt.

Der 28-Jährige, 2015 die Nummer zwei im NHL-Draft, war zuletzt bei den Las Vegas Raiders Backup von Quarterback Derek Carr. Zuvor spielte er für die Tennessee Titans und arbeitete damals mit Atlantas heutigem Headcoach Arthur Smith zusammen.