Angeführt von Quarterback Matthew Stafford bleiben die Los Angeles Rams in der NFL auf Play-off-Kurs. Beim 30:22 gegen die New Orleans Saints warf der 35 Jahre alte Routinier für 328 Yards und zwei Touchdowns. Die Rams stehen im Rennen um die letzten beiden Wildcard-Plätze im Norden bei acht Siegen und sieben Niederlagen, die Saints zwei Spieltage vor Hauptrundenschluss hingegen bei einer negativen Bilanz (7:8).

"Es macht Spaß zu punkten", sagte Stafford: "Meiner Meinung nach hätten wir heute Abend 40 Punkte erzielen können. Es gibt noch eine Menge Raum für Verbesserungen. Aber ich bin stolz auf unsere Jungs."

Die Rams belegen in der NFC West vorläufig den zweiten Platz, der Division-Sieger steht mit den San Francisco 49ers (11:3) bereits fest. Auch die Saints sind noch im Rennen um die Play-offs, liegen in der NFC South nur knapp hinter den Tampa Bay Buccaneers (7:7). Nächste Woche kommt es in Florida zum direkten Duell im Kampf um den Division-Titel.