Köln (SID) - Star-Quarterback Russell Wilson hat bei seiner schnellen Rückkehr nach Seattle Buhrufe und eine Niederlage kassiert. Am ersten Spieltag der amerikanischen Football-Liga NFL unterlag der 33-Jährige mit den Denver Broncos bei den Seahawks mit 16:17.

Wilson brachte 29 von 42 Pässen für 340 Yards zum Mann, zudem gelang ihm ein 67-Yard-Touchdown-Pass. "Ich hätte nicht besser sein können", sagte er: "Es lief einfach nicht nach unserem Geschmack. Aber wisst ihr was? Wir haben noch 16 Spiele vor uns." Wilsons einstiger Ersatzmann Geno Smith brachte 23 von 28 Pässen für 195 Yards zum Mitspieler und zwei Touchdowns an.

Dak Prescott, der Quarterback der Dallas Cowboys, wurde derweil am Montag an seinem rechten Daumen operiert. Er wird Berichten zufolge sechs bis acht Wochen ausfallen. Prescott hatte sich die Verletzung am Sonntag bei der 3:19-Niederlage gegen die Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady zugezogen.