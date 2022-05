New York (SID) - Die Super-Bowl-Champions der Los Angeles Rams eröffnen die neue Saison in der National Football League ( NFL) mit einem Heimspiel gegen die Buffalo Bills. Die Partie findet am 8. September im SoFi Stadium statt, das geht aus dem in der Nacht von Donnerstag auf Freitag veröffentlichten Spielplan hervor.

Damit kommt es auch zum direkten Duell zwischen Matthew Stafford ( Los Angeles) und Josh Allen ( Buffalo). Die Teams der beiden Star-Quarterbacks gehören zum engeren Favoritenkreis. Für Superstar Tom Brady und die Tampa Bay Bucaneers startet die neue Spielzeit am 11. September mit der Partie bei den Dallas Cowboys. Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs müssen zunächst bei den Arizona Cardinals ran.

Bereits zuvor war bekannt gegeben worden, dass zudem das Spiel der Bucs mit Brady gegen die Seattle Seahawks in der Allianz Arena in München ausgetragen wird (13. November). Dies ist eines von fünf internationalen NFL-Spielen in der Saison 2022, darunter drei in London, eins in München und eins in Mexiko-Stadt.

Die Regular Season läuft bis zum 8. Januar 2023, der Super Bowl findet am 12. Februar statt.