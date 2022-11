Footballprofi Amon-Ra St. Brown kommt mit den Detroit Lions in der NFL immer besser in Schwung.

Köln (SID) - Footballprofi Amon-Ra St. Brown kommt mit den Detroit Lions in der NFL immer besser in Schwung. Nach einem Fehlstart in die neue Saison der US-Liga holte das Team um den Deutsch-Amerikaner beim 31:18 bei den New York Giants den dritten Sieg in Folge. Wide Receiver St. Brown fing sieben Pässe für 76 Yards Raumgewinn.

St. Browns älterer Bruder Equanimeous verlor dagegen mit den Chicago Bears 24:27 bei den Atlanta Falcons. In der Vorwoche hatte "EQ" bereits im Bruderduell den Kürzeren gezogen. Bears-Quarterback Justin Fields warf im fünften Spiel in Serie mindestens einen Touchdown-Pass und lief dazu einmal selbst in die Endzone. Damit stellte der 23-Jährige den Rekord von Kyler Murray ( Arizona Cardinals) in der Super-Bowl-Ära (seit 1967) ein.

Detroit steht bei vier Siegen und sechs Niederlagen, Chicago hat eine 3:8-Bilanz. Auf 9:1 verbesserten sich die Philadelphia Eagles eine Woche nach ihrer ersten Saisonniederlage (21:32 gegen Washington) durch ein 17:16 bei den Indianapolis Colts. Super-Bowl-Champion Los Angeles Rams verlor 20:27 bei den New Orleans Saints - es war die siebte Pleite im zehnten Spiel.