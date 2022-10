Footballprofi Equanimeous St. Brown und die Chicago Bears haben in der US-Profiliga NFL ihre Negativserie gestoppt.

Köln (SID) - Footballprofi Equanimeous St. Brown und die Chicago Bears haben in der US-Profiliga NFL ihre Negativserie gestoppt. Der Deutsch-Amerikaner siegte mit Chicago bei den New England Patriots um Star-Trainer Bill Belichick 33:14. Beim ersten Bears-Erfolg nach zuvor drei Niederlagen in Folge fing der Wide-Receiver vier Pässe für einen Raumgewinn von 48 Yards. Für Chicago war es der dritte Sieg im siebten Spiel.