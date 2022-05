Los Angeles (SID) - Footballstar Tom Brady (44) hat schon jetzt die Weichen für seine Karriere nach der Karriere gestellt. Der Star-Quarterback der Tampa Bay Buccaneers wird die Spiele der US-Profiliga NFL beim TV-Sender Fox als Experte analysieren, wenn er nicht mehr aktiv ist. Das gab das Medienunternehmen bekannt. Es handele sich um eine "langfristige Vereinbarung".

Brady war nach der abgelaufenen Saison und sieben Super-Bowl-Triumphen zurückgetreten, hatte aber nur sechs Wochen später die Rolle rückwärts vollführt. Der erfolgreichste Spieler der NFL-Geschichte hängt mindestens noch ein Jahr bei den Bucs dran. Im Fox-Vertrag steht nicht, wann Brady mit seiner neuen Aufgabe beginnen wird bzw. muss.

Damit scheffelt Brady auch nach dem Ende seiner sportlichen Laufbahn reichlich Geld. Nach Informationen der New York Post soll der GOAT ("Greatest Of All Time") in zehn Jahren 375 Millionen Dollar verdienen.