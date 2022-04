Football-Superstar Tom Brady gibt sich in der Pause der nordamerikanischen Profiliga NFL auf dem Golfplatz die Ehre.

Köln (SID) - Football-Superstar Tom Brady gibt sich in der Pause der nordamerikanischen Profiliga NFL auf dem Golfplatz die Ehre. Der 44 Jahre alte Quarterback von den Tampa Bay Buccaneers tritt am 1. Juni bei einem Showmatch an.

Dabei trifft der siebenmalige Super-Bowl-Champion und dreimalige MVP der Liga auf seine Kollegen aus der NFL. Gemeinsam mit Aaron Rodgers von den Green Bay Packers tritt Brady im Teamevent gegen die Star-Quarterbacks Josh Allen (Buffalo Bills) und Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) an. Gespielt werden sollen auf dem Golfplatz in Las Vegas 12 Löcher.

Brady hatte im Frühjahr sein Karriereende in der NFL verkündet, es sich wenig später aber anders überlegt. Der erfolgreichste Quarterback der Geschichte will im Sommer im Alter von dann 45 Jahren in seine 23. NFL-Saison gehen.