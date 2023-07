Die Teambesitzer der US-Football-Profiliga NFL haben einstimmig dem Verkauf der Washington Commanders von Dan und Tanya Snyder an die Harris-Gruppe zugestimmt. Demnach wechselt das Team aus der Hauptstadt für eine Rekordsumme von 6,05 Milliarden Dollar (ca. 5,4 Milliarden Euro) den Besitzer. Noch nie war eine nordamerikanische Sportfranchise teurer. Die bislang höchste Verkaufssumme erzielten die Cleveland Browns im vergangenen Sommer mit 4,65 Milliarden Dollar (4,18 Milliarden Euro).

"Glückwunsch an Josh Harris und seine beeindruckende Gruppe von Partnern. Josh wird eine große Bereicherung für die NFL sein. Er hat eine bemerkenswerte Bilanz in der Wirtschaft, im Sport und in seinen Gemeinden", heißt es in einem Statement von NFL-Commissioner Roger Goodell.

Neben Unternehmer Josh Harris ist auch Basketball-Legende Magic Johnson an der Harris-Gruppe beteiligt. In ihrem Besitz sind mit den Philadelphia 76ers ( NBA) und den New Jersey Devils ( NHL) zwei weitere Franchises aus den nordamerikanischen Profiligen.