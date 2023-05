Der neue Rechteinhaber RTL setzt beim Team für seine Live-Übertragungen der National Football League ( NFL) auf bekannte Gesichter. Wie der Kölner Privatsender auf einem Presse-Event in Frankfurt/Main am Freitag bekannt gab, werden unter anderem Frank Buschmann, der frühere NFL-Profi Björn Werner und Patrick Esume, Commissioner der European League of Football (ELF), die Spiele kommentieren. Alle hatten bereits die NFL für ProSieben begleitet.

RTL ersetzt ab der Spielzeit 2023/24 ProSieben mit den Übertragungen im Free-TV. Der Vertrag läuft bis 2028. Daneben wird auch DAZN weiter Übertragungsrechte halten. RTL hatte zuletzt bereits bestätigt, dass die ehemaligen NFL-Profis Sebastian Vollmer und Markus Kuhn zum neuen Team rund um die Übertragungen aus der US-Profiliga gehören werden.

Der Vertrag mit RTL umfasst rund 30 Prozent mehr Live-Übertragungen als bisher. Bei RTL, Nitro sowie bei RTL+ sollen insgesamt 80 Spiele zu sehen sein, inklusive der Play-offs, des Super Bowls sowie der Deutschland-Spiele in Frankfurt. Sonntags werden in der Hauptrunde jeweils zwei Partien zur Primetime im RTL-Hauptprogramm übertragen, parallel wird ein weiteres Spiel auf RTL+ gezeigt.

"Wir wählen die ganz große Primetime-Bühne", sagte Stephan Schmitter, Chief Content Officer bei RTL, und kündigte an: "Wir wollen die NFL crossmedial auf das nächste Level heben." Unter anderem will RTL einen eigenen Radiostream etablieren. Das erste Spiel der neuen Saison wird am 7. September ausgetragen.