TV-Sender RTL hat zum Jahresende ein positives Zwischenfazit seiner ersten NFL-Übertragungen gezogen. Der US-Football habe in den bisherigen 14 Wochen der Regular Season in Deutschland mehr Menschen als je zuvor erreicht, schrieben die Kölner am Donnerstag in einer Pressemitteilung. RTL hatte sich zu dieser Saison die Rechte für die National Football League ( NFL) von ProSieben gesichert.

Als Höhepunkte stellte RTL die Übertragung des Duells Detroit Lions gegen die Chicago Bears (31:26) im November heraus, die Partie erzielte demnach mit im Schnitt 850.000 Zuschauern einen Reichweitenrekord für eine Partie zur Kickoff-Zeit um 19.00 Uhr. Auch der Marktanteil von 20,3 Prozent in der laufenden Saison bei jungen Männern (14 bis 29 Jahre) stellte RTL mit Blick auf die für die Vermarktung enorm wichtige Zielgruppe im linearen TV zufrieden.

"Wir sind super happy mit unserer bisherigen NFL-Saison. Das ist eine großartige Teamleistung! Nicht nur die TV-Quoten im Free-TV sind ein voller Erfolg, sondern auch unser breites Inhalteangebot erfreut sich großer Beliebtheit. Wir wollen die NFL noch populärer und für die breite Masse hierzulande noch zugänglicher machen", sagte Ressortleiter Sport Andreas von Thien.