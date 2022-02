Köln (SID) - Der deutsche Footballprofi Dominik Eberle bekommt bei den Green Bay Packers eine neue Chance in der US-Profiliga NFL. Der Klub von Star-Quarterback Aaron Rodgers hat den Kicker unter Vertrag genommen, nun muss sich der 25-Jährige aus Nürnberg in der Vorbereitung beim viermaligen Super-Bowl-Champion beweisen.

"Es ist unglaublich, dass ich jetzt ein Teil von so einem Traditionsteam sein kann. Ich freue mich schon, ein Cheesehead zu werden und in Green Bay zu leben", sagte Eberle bei Sport1 in Anlehnung an den Spitznamen der Packers-Fans.

Eberle hatte in der abgelaufenen Saison sein NFL-Debüt gegeben, kurz nach Weihnachten überzeugte der Franke im Trikot der Houston Texans gegen die Los Angeles Chargers (41:29) mit zwei Field Goals und fünf Extrapunkten. Es war sein bislang einziger Einsatz. In seiner Zeit bei den Carolina Panthers und den Las Vegas Raiders hatte er kein Spiel bestritten.

Der Neuzugang freut sich "auf das erste Spiel, auf die Preseason, aufs Training Camp". Er tritt bei den Packers in Konkurrenz zu Mason Crosby (37). "Ich habe sehr viel Respekt vor Mason Crosby", so Eberle: "Er ist ein langjähriger Kicker in der NFL, hat den Super Bowl gewonnen, ist ein Clutch-Kicker und macht viele Gamewinner."

Dennoch habe er die Erwartung, "dass ich am Ende der Kicker bin, wenn ich auf meinem besten Niveau kicke - und genau so gehe ich in diesen Konkurrenzkampf rein." In einem NFL-Aufgebot ist nur Platz für einen Kicker.