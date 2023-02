Die New England Patriots aus der Football-Profiliga NFL wollen Klubidol Tom Brady nach dessen Rücktritt einen Eintagesvertrag anbieten.

Die New England Patriots aus der Football-Profiliga NFL wollen Klubidol Tom Brady nach dessen Rücktritt einen Eintagesvertrag anbieten. "Ich werde es morgen machen", wurde Klubbesitzer Robert Kraft am Donnerstag auf der Homepage der Franchise zitiert. Brady, der New England als Quarterback zu sechs Super-Bowl-Triumphen führte, könnte damit seine Karriere rein offiziell als "Patriot" beenden.

Der 45-Jährige hatte seine Karriere am Mittwoch nach 23 NFL-Jahren beendet, zuletzt spielte Brady drei Jahre für die Tampa Bay Buccaneers. 2021 holt er mit dem Team aus Florida den Titel, doch den Großteil seiner Laufbahn verbrachte er in Foxborough.

"Nicht nur ich will es, unsere Fans schreien danach", sagte Kraft zum Vertragsangebot: "Für uns war er immer ein Patriot und wird es immer sein. Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um ihn zurückzuholen, damit er unterschreibt."