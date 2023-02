Köln (SID) - Große Ehre für Amon-Ra St. Brown: Der deutsche Football-Profi von den Detroit Lions wird am Pro Bowl, dem Allstar-Game der NFL, teilnehmen. St. Brown, der eine starke Saison gespielt hatte, profitierte vom Einzug der Philadelphia Eagles in den Super Bowl. Deren Wide Receiver A.J. Brown wird nun nicht beim Pro Bowl am Sonntag in Las Vegas spielen, St. Brown rückt nach.

St. Brown hatte in der vergangenen Saison bei 106 gefangenen Pässen sechs Touchdowns erzielt und für 1161 Yards Raumgewinn gesorgt. Der 23-Jährige, der mit seinem Team die Play-offs verpasst hat, hat in seinen ersten beiden Spielzeiten als NFL-Profi 196 Pässe gefangen. Dies ist ein NFL-Rekord, einzig Justin Jefferson (Minnesota Vikings) und Michael Thomas (New Orleans Saints) kamen zu Karrierebeginn auf diesen Wert.